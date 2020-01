To personer er ramt af skud på Parkvej i Køge tirsdag aften.

Det bekræfter vagtchef Henrik Olesen til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke mere at sige lige nu andet end, at to personer er ramt, fortæller vagtchefen.

Om der er flere implicerede kan politiet ikke oplyse.

.

Hvor mange personer, som er ramt, vides endnu ikke. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...