To personer såret af skud i Malmø

Flere svenske medier skriver, at to personer er blevet skudt i Malmø

To personer er såret af skud i Malmø.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Expressen.

Skød ved restaurant

Skyderiet fandt sted på en restaurant på Möllevången. Politiet har efterfølgende evakueret restauranten.

- Det er et offentligt sted med mange mennesker, så vi er ved at indsamle vidneforklaringer nu, fortæller pressetalsmand for Politiregion Syd, Katarina Rusin.

Ifølge Expressen fik politiet en anmeldelse om skyderiet klokken 21.03, hvorefter de ankom med en ambulance til stedet. Her fandt de en person, som menes at være blevet ramt af skud.

Kort tid senere henvendte en anden person sig på skadestuen i Malmø. Personen var selv ankommet i en privat bil.

Ifølge Sydsvenskan er to gerningsmænd blevet set forlade stedet på cykler. Vidner fortæller desuden mediet, at der blev skudt gennem vinduerne og ind på restauranten.

Bil eksploderet

Malmø har i den seneste tid været plaget af eksplosioner, og der skulle angiveligt også være en bil, som er eksploderet i den vestlige del af Malmø kort før skudene blev affyret lørdag.

- Vi undersøger, om der kan være nogen forbindelse mellem begivenhederne, siger Katarina Rusin.