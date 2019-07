To personer stukket - seks anholdt

Politiet tror, at uvenskab mellem to lokale grupper søndag aften førte til et knivstikkeri i Aalborg

To personer er søndag aften blevet såret med kniv i Aalborg. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Knivstikkeriet skete tæt på hjørnet af Vestre Allé og Hobrovej, og politiet har efterfølgende været talstærkt til stede.

- Vi har indtil videre anholdt seks personer, lød det fra vagtchefen hos Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet ved 21.30-tiden.

Yderligere én person er siden blevet anholdt, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at de klokken 20.52 fik en anmeldelse om et større slagsmål mellem to grupperinger, hvor en person var stukket med kniv. Da politiet kom frem til stedet, viste det sig altså at to personer var kommet lettere til skade efter at være blevet stukket med kniv. Ingen personer har været i livsfare.

Alle de involverede er mellem 15 og 18 år og fra Aalborg og Nørresundby-området.

På grund af de involveredes alder, er de sociale myndigheder og deres forældre blevet kontaktet.

Politiet skal nu fortsætte efterforskningsarbejdet for at opklare hændelsesforløbet og baggrunden for episoden.

Politiet hører gerne fra vidner på 114.

Her føres en af de anholdte væk. Foto: René Schütze

