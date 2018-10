To piger anholdt på amerikansk skole: Ville dræbe klassekammerater og drikke deres blod

Pigerne gemte sig på skolens toiletter med adskillige knive, der skulle bruges til at udføre en foruroligende mordplan

En opsigtsvækkende sag har ramt lokalsamfundet i en lille amerikansk by i staten Florida.

På Bartows skole afværgede en snarrådig vicerektor nemlig torsdag en ondsindet plan, hvor to piger på henholdsvis 11 og 12 år planlagde at slå 15 klassekammerater ihjel og drikke deres blod efterfølgende.

Det skriver CNN.

De to piger er ifølge myndighederne i Florida tilbedere af Satan, og hvis planen var blevet virkelighed, har politiet i Bartow også pigerne mistænkt for at ville spise klassekammeraternes kød og derefter begå selvmord.

Planlagde bastialsk mord

Planen blev dog stoppet i tide, fordi skolen kontaktede en af pigernes mødre og fortalte, at hendes datter ikke var mødt til undervisningen om morgenen.

Moren ringede derfor til vicerektoren, der fandt de to piger, som gemte sig på skolens toiletter, hvor de havde en slagterkniv, en køkkenkniv og en pizzakniv på sig. Efterfølgende ransagede politiet pigernes hjem. Her fandt myndighederne et uhyggeligt håndskrevet kort, hvor der ifølge politichef i Bartow, Joe Hall, stod:

'Gå ud og dræb fra toiletterne'.

Politichef Joe Hall forklarede på et pressemøde, at der ud over det håndskrevne kort, også var fundet en seddel i en af pigernes hjem med teksten:

'I dag er en lektion i sundhed. Tak Satan for, at vi gør det her i dag'.

Der var allerede politi på stedet før angrebet, fordi en elev angiveligt havde advaret en lærer om, at der muligvis var en trussel mod skolens elever, skriver CNN.

Der vil fortsat være politi til stede på skolen i de kommende dage, fortalte politichef Joe Hall også på pressemødet.

foruden forskellige knive blev der også fundet en saks, der skulle bruges af pigerne. Foto: Bartow Politi

Se også: Pige anholdt efter trusler om skoleskyderi

Se også: Dreng anholdt: Truede med skoleskyderi tirsdag

Medie: Her køber mistænkt bag skoleskyderi ammunition

18 personer dræbt i masseskyderi på russisk skole