To piger forsvundet: Politiet mistænker drab

I Sverige er to unge piger fundet døde efter længere tids forsvinden. Politiet mistænker at begge kvinder er blevet dræbt

I lidt over en uge har politiet og frivillige ledt efter den forsvundne 20-årige Emilia Lundberg.

Tirsdag eftermiddag blev den svenske pige fundet død af et dykkerhold fra det svenske politi, skriver Aftonbladet.

Politiet har været i gang med en større eftersøgning af Emilia tirsdag. Foto: Aftonbladet

Politiet har en mistanke om at en forbrydelse har fundet sted. Derfor har svensk politi indledt en efterforskning for mord.

Et vidne så Emilia foran sit hjem i Tollarp i Skåne i Sverige. Her blev hun sidst set i selskab med en person med en lang, grå jakke. Det er sidste gang hun blev set i live.

Politiet fandt den unge pige død i en sø ved byen Vramsån, ikke langt fra pigen hjem.

- Tidligere fund og det faktum, at vores hunde lavede markeringer i nærheden af søen, fik os til at undersøge stedet, fortæller politiets talsmand, Robert Loeffel.

Den 20-årige Emilia Lundberg blev fundet tirsdag eftermiddag død i en sø. Foto: Aftonbladet

- Vi gennemgår en retsmedicinsk undersøgelse for at afgøre dødsårsagen, fortæller Robert Loeffel.

Wilma også fundet død

Det svenske politi har i omtrent to uger ledt efter den 17-årige svenske Wilma Andersson, som forsvandt fra Uddavalla nord for Gøteborg.

Politiet opgav håbet om at finde den 17-årige i live, efter fundet af en kropsdel, som menes at stamme fra den forsvundne pige. Politiet ønsker ikke at oplyse mere om fundet.

Politiet mistænker pigens kæreste for at have slået hende ihjel. Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Expressen.

Kæresten blev anholdt i sidste uge og sidder nu varetægtsfængslet.

Wilma Andersson var meldt savnet i mere end en uge før politiet opgav håbet om at finde hende i live. Foto: Privat

- Efter afhøringen af den mistænkte og med personer, der er interessante i efterforskningen, samt tekniske undersøgelser har jeg besluttet at begære manden varetægtsfængslet, da han er mistænkt for drab, udtalte chefanklager Caroline Fransson i en pressemeddelelse fredag.

Endnu en mistænkt mand blev anholdt i sagen, men han blev løsladt igen efter nogle timer. Han er dog fortsat mistænkt i sagen.

Ifølge Aftonbladet er der tale om en mand i 40'erne, som er en del af kærestens omgangskreds. Dette er endnu ikke bekræftet af politiet.

Politiet oplyser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to pigers forsvinden eller død.

