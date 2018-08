To reddet fra brændende motorbåd

En motorbåd brød omkring kl. 13 i brand ud for Præstø

En mand og en kvinde måtte klokken 13.18 ringe efter hjælp, da en brand på deres motorbåd kom ud af kontrol ud for Præstø på Sydsjælland.

- Vi får meldingen fra manden på båden, der fortæller, at der er udbrudt brand på deres motorbåd cirka 300 meter fra kysten.

- Men selvom der var masser af vand, kunne de to ikke slukke branden, da den udviklede sig hurtigt, siger Stefan Jensen, vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi.

Udviklede sig hurtigt

Ifølge vagtchefen opdagede manden på båden efter omkring halvanden times sejlads, at der kom røg op fra motoren.

- Da han så åbner ned til motorrummet kan han se, at det brænder, og ilden breder sig så hurtigt, at han ikke kan komme til sin brandslukker. Derfor bliver manden nødt til at hoppe i vandet, siger Stefan Jensen.

Det er uvist, hvorfor kun manden sprang over bord, men de to blev, før redningsmandskab kom frem, reddet af en anden sejler, der kom dem til undsætning.

Stor redningsaktion

Der blev med det samme sendt mandskab fra både redningsstation Klintholm og en båd fra Vordingborg, mens Forsvarets redningshelikopter også blev rekvireret. Helikopteren kom dog aldrig på vingerne, skriver TV2 Øst.

Alle er uskadte, omend motorbåden udbrændte totalt og sank kl. 14.40, oplyser vagtchefen.