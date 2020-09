To sigtet for grove voldtægter

Københavns dommervagt, Ekstra Bladet: To mænd på 18 og 44 år fremstilles lørdag i Københavns dommervagt i to forskellige grove voldtægtssager, hvor ofrene er blevet slået, holdt fast og voldtaget. De sigtede nægter sig skyldige.

Den 44-årige blev anholdt klokken 10.05 fredag og blev fremstillet i dommervagten få minutter før anholdelsesfristen på 24 timer udløb. Han blev sigtet og 'vendt' foran dommeren og ført tilbage til cellen, og skal først fremstilles igen senere på dagen. Han har ikke ønsket at udtale sig til politiet om voldtægtssagen.

Han sigtes for flere voldtægter begået mod den samme kvinde gennem cirka 12 timer 3. september mellem klokken 02.30 og 15 i en lejlighed i Københavns Sydhavnskvarter. Ifølge sigtelsen tog den 44-årige halsgreb på kvinden, tildelte hende adskillige slag og tiltvang sig samlejer.

Den 44-årige er kendt som psykisk syg, og han bad om, at hans kontaktperson i det psykiatriske system kom til stede i dommervagten. Han ønskede også at udskifte den vagthavende forsvarer, advokat Knud Meden, med advokat Bjørn Elmquist. Offeret i voldtægtssagen har følt sig truet eller chikaneret af den 44-årige og var i færd med at få et tilhold imod ham.

Anklageren i dommervagten tilkaldte ekstra politi til bevogtning af den 44-årige under fremstillingen.

En 18-årig mand, der blev anholdt kl. 10.27 fredag og også blev fremstillet i dommervagten kort før fristen på 24 timer udløb, sigtes for en voldtægt begået for godt et år siden, 17. juli 2019 klokken 01.30, i en lejlighed på Frederiksberg. Offeret blev, ifølge sigtelsen, tildelt flere lussinger og holdt fast, mens den 18-årige voldtog hende. Det afviser han.

Offeret har først henvendt sig til politiet nu, men et bevis skal angiveligt være, at den 18-årige har opsøgt hende for at sige undskyld for sin opførsel.

Retsmødet med den 18-årige fandt sted bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning. Han taler udmærket dansk, men en arabisk tolk var alligevel tilkaldt for en sikkerheds skyld.

Anklager Eva Louise Paduan oplyste, at politiet mistænker, der kan være yderligere en forurettet, som ikke skal kende den 18-åriges forklaring. Politiet mangler også at afhøre et vidne i sagen.

Resultaterne af de to grundlovsforhør er endnu ikke kendt.