To skolepiger fanget under traktordæk: Slog selv alarm

Brandvæsenet måtte tilkaldes, efter at to piger tirsdag blev fanget under to traktordæk på en legeplads

Det kunne have gået grueligt galt for to skolepiger, da de tirsdag eftermiddag blev fanget under hvert sit traktordæk på en legeplads i Nørreballe på Lolland.

Heldigvis var brandvæsenet hurtigt på stedet.

Det fortæller indsatsleder Jesper Pedersen, som reddede pigerne fri, til Ekstra Bladet.

- Jeg får en melding via 112 og skynder mig at køre derud. Her konstaterer jeg, at der ligger to piger under hvert sit traktordæk. Jeg fjerner dækkene og spørger, om de har ondt. Det har den ene i ryggen, mens den anden har smerter i hofteregionen, fortæller indsatsleder Jesper Pedersen fra Lolland-Falsters Brandvæsen.

Slog selv alarm

Pigerne fik at vide, at de skulle ligge stille, indtil ambulancerne kom. Herefter blev de kørt til tjek på hospitalet.

Det var pigerne selv, der ringede til politiet.

- Der er ingen andre, der har set dem ligge under dækkene, fortæller indsatslederen.

De to traktordæk bliver normalt brugt til udendørs fitness og ligger løst i nærheden af legepladsen.

Indsatslederen kender ikke pigernes alder, men vurderer, at de er i skolealderen.