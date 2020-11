To skuddræbt: Fanget på video

Politiet arbejder intenst med at indhente videoovervågning både ved gerningsstedet og langs den rute, som gerningsmændene formodes at have flygtet ad

Videoovervågning har stor betydning for den indledende del af politiets efterforskning efter attentatet på Nørre Allé i Kalundborg tirsdag aften, hvor to mænd blev dræbt af skud, og en tredje hårdt såret.

Det fortæller efterforskningsleder Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Derfor er en del af politiets efterforskere travlt beskæftiget med dels at indsamle materiale, og dels at gennemgå det for at se, om der er indhold på optagelserne, der er relevant for efterforskningen.

Politiet sikrede blandt andet spor på tilstødende veje, hvor betjentene måte finde noget interessant. Foto: Per Rasmussen

Politiet interesserer sig dels for området omkring supermarkedet Meny i Kalundborg, hvor attentatet fandt sted på den bagerste del af parkeringspladsen. Men også ruten fra Nørre Allé til Eskebjergvej, hvor en varevogn udbrændte kort efter attentatet, er interessant.

Otte kilometer fra gerningsstedet ved Birkendegårds Gods stod en varevogn i lys lue efter drabene. Foto: Per Rasmussen

- Vi sikrer videoovervågning fra rigtig mange steder. Både på ruten (mellem Nørre Allé og Eskebjergvej), men også fra andre steder. Vi sikrer overvågning bredt - også omkring gerningsstedet, siger Jacob Olsen til Ekstra Bladet.

Uddeleren i Meny, Michael Skovgaard Rasmussen, fortæller til flere medier, at der er videoovervågning hele vejen rundt om supermarkedet. Han har udleveret materialet til politiet, og det er hans opfattelse, at kameraerne har fanget noget af det, der foregik, da en byge på omkring 10 skud blev sendt af sted omkring klokken 18.12 og ramte de tre mænd, der alle er i 20'erne og fra det storkøbenhavnske område.

Det lader til, at gerningsmændene har været på marken op til p-pladsen, hvor man gennem huller i krattet kan se ned på p-pladsen. Foto: Per Rasmussen

Oplysningerne bekræftes af kommunikationskonsulent hos Dagrofa, Casper Thorlacius.

- Der er overvågning på butikkens område. Der er videomateriale, og det er overgivet til politiet, siger han.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer folk med videoovervågning i området til at gennemgå materialet i tidspunktet i timerne op til og efter skyderiet klokken 18.12. Og i givet fald overdrage materialet til politiet.

- Især hvis der er noget, der springer i øjnene, siger Jacob Olsen.

De tre mænds livløse kroppe blev fundet bag kundevogns-skuret ved den hvide varevogn. Foto: Per Rasmussen

Jacob Olsen fortæller i en pressemeddelelse torsdag, at offentligheden allerede har bidraget med tip, der har ført til flere politiaktioner onsdag.

- Dog forestår der fortsat et større efterforskningsarbejde for at finde frem til den eller de personer, der står bag skyderiet, siger han.

