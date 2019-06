To søstre udsat for identisk sofa-overgreb

En 59-årig mand er blevet dømt for to identiske overgreb på to søstre. Det skete på en sofa med fire måneders mellemrum

To søstre er med fire måneders mellemrum blevet udsat for et identisk overgreb begået af den samme 59-årige mand.

Det kom ifølge Jydske Vestkysten frem i Retten i Sønderborg.

Manden blev idømt seks måneders fængsel - heraf fire af dem betingede - for at have udført oralsex på kvinderne, mens de lå søvndrukne på hans sofa.

Det første overgreb skete i marts 2016, mens det andet fandt sted i juli samme år. Men først senere fandt de to søstre ud af det, og så valgte de at gå til politiet.

Manden nægtede sig skyldig, men blev alligevel dømt for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med en person, som på grund af søvn og mulig spirituspåvirkning var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Foruden dommen skal han betale 8000 kroner i erstatning til hver af de to søstre.