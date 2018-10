To spor spærret på motorvej efter uheld

E45 Sønderjyske Motorvej er tirsdag morgen stort set spærret i sydgående retning som følge af et færdselsuheld.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket mellem afkørsel 67 og 68.

I første omgang var motorvejen helt spærret, men man har nu åbnet for, at bilister kan køre forsigtigt forbi i nødsporet.

Tidligere på morgenen meldte politiet, at en personbil lå midt på motorvejen, og nu melder politiet, at en lastbil spærrer de to vognbaner, og at man først skal have fjernet den, før motorvejen kan blive genåbnet.

Ifølge den seneste prognose fra Vejdirektoratet forventes motorvejen først åbnet omkring klokken 8.30.

Opdateres...