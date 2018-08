To stukket ned i Amsterdam: Politi skyder mistænkt

To personer er blevet såret i forbindelse med knivstik på jernbanestation i Amsterdam

To personer er såret efter at være blevet stukket med kniv på hovedbanegården, Amsterdam Centraal, i Amsterdam.

Politiet har efterfølgende skudt en mistænkt.

Det skriver De Telegraaf.

Politiet i Amsterdam skriver på Twitter, at den sårede mistænkte er blevet indlagt på hospitalet ligesom de to ofre for knivstikkeriet.

Bij steekincident zijn twee gewonden en de gewonde verdachte overgebracht naar het ziekenhuis. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 31. august 2018

Det er uvist, hvorvidt knivstikkeriet er terror-relateret. Politiet skriver på Twitter, at 'sagen er i den indledende efterforskning. Alle mulige scenarier bliver inkluderet'.

Et større område af stationen blev i forbindelse med episoden evakueret, og den vestlige tunnel på stationen er blevet afspærret som led i efterforskningen, meddeler politiet. To spor på stationen er blevet lukket ned på grund af politiets arbejde.

Ekstra Bladet følger sagen...