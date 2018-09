To tilfældige borgere ramt af skud på Nørrebro

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

To tilfældige borgere blev fredag aften ramt af skud, da ukendte gerningsmænd åbnede ild på Nørrebro i København.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse natten til lørdag.

'To udenforstående borgere på ca. 50 år, der sad i to forskellige biler blev ramt – den ene i armen og den anden i skulderen. De er ikke i kritisk tilstand', lyder det.

Desuden blev en 19-årig mand ramt af skud under venstre arm. Hans tilstand betegnes som kritisk men stabil.

Ifølge politiet var den 19-årige og en 22-årig kammerat mål for skyderiet.

- Umiddelbart er det vores vurdering, at skyderiet har relation til den verserende konflikt, der har udspillet sig over den seneste uge, siger politiinspektør Torben Svarrer med henvisning til et opgør i bandemiljøet.

Betjente løb mod stedet

Skudepisoden fandt sted klokken 21.09 ved Meinungsgade og Guldbergsgade på Nørrebro. Alle tre ofre blev bragt med ambulance til Rigshospitalets Traumeafdeling.

Tidligere fortalte kommunikationsmedarbejder hos Københavns Politi, Rasmus Schultz, at politiet i forvejen var tilstede i Guldbergsgade, da betjentene pludselig hørte en skudsalve.

- De løber derfor mod stedet, og da de kommer frem ligger der altså flere sårede på vejen, fortalte Rasmus Schultz til Ekstra Bladet.

Politidirektør Anne Tønnes lover, at der vil blive sat hårdt ind over for skyderierne.

- Det er udtryk for en meget afstumpet voldsparathed, når der bliver skudt på åben gade, siger hun i pressemeddelelsen.

Forstår godt utryghed

Tidligere på ugen etablerede Københavns Politi en visitationszone på Nørrebro. Det betyder, at politiet har ret til at visitere personer og biler, selv om man ikke har en konkret mistanke mod en person.

- Jeg kan godt forstå, hvis borgerne på Nørrebro føler sig utrygge. Derfor vil de også opleve en omfattende polititilstedeværelse, understreger politidirektør Anne Tønnes.

Det er ottende skudepisode i og omkring København den seneste uge.

Politidirektør Anne Tønnes oplyste tidligere på ugen, at de mange skyderier skyldes en intern konflikt i en bande. Det skulle ifølge flere medier dreje sig om banden Brothas.

Københavns Politi opfordrer folk til at ringe 114, hvis de har set eller hørt noget, der kan være relevant for efterforskningen.