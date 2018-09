To tiltalt for drab, men kun én morder

Selv om begge tiltalte mænd i en nordjysk drabssag havde spor af blod fra en knivdræbt 49-årig frederikshavnsk mand på sig, nægter de sig hver især skyldige i drab.

Dna-spor fra de to mænd, TJ og JC, på henholdsvis 58 og 41 år blev fundet af politiets teknikere efter deres anholdelse, og tilsvarende spor blev fundet på to knive fra den enes lejlighed på Lindegårdsvej i Frederikshavn.

Men ingen har set den 49-årige Simon Martin Olesen blive stukket ihjel, inden hans lig blev fundet i en kælderopgang ved 21-tiden den 20. august sidste år.

Ikke desto mindre forsøger anklager Janni Nørgaard ved et nævningeting ved retten i Hjørring at få begge de tiltalte dømt for drab.

- Vi mener, at drabet er sket i forening, og at de havde en fælles forståelse for, at det skulle ske, sagde hun i formiddag i det første af syv retsmøder om sagen.

Den retsmedicinske obduktion viser, at Simon Martin Olesen er død af blot ét knivstik, som dels ramte hjertet og perforerede den ene lunge og dels rev legemespulsåren over. Retslægerne mener, at knivofferet døde meget hurtigt som følge af blodtab.

Forsvareren for den yngste JC sagde, at hans klient ikke havde stukket Simon Martin Olesen og i øvrigt ikke havde haft en kniv i hånden den pågældende aften.

Den ældste af de tiltalte, TJ, er tidligere idømt 12 års fængsel for drab på en handicappet mand i Esbjerg.

Ekstra Bladet følger sagen.

