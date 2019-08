To turister anholdt for voldtægt: Kvinden flygtede ud i havet

To turister er blevet anholdt af det spanske politi og sigtet for voldtægt af en 20-årig tysk kvinde på den spanske ferieø Mallorca. Den angivelige voldtægt fandt sted på den kendte strand Playa de Palma.

De to anholdte turister er en 32-årig tysk turist samt en 21-årig afghansk turist. Og ifølge kvindens egen forklaring til politiet, flygtede hun på et tidspunkt under voldtægten ud i havet og undslap dermed de angivelige voldtægtsforbrydere.

Det skriver flere medier heriblandt den spanske avis Ultima Hora samt Mallorca Daily Bulletin

Det var her på Playa de Palma på Mallorca, at den 20-årige tyske kvinde angiveligt blev voldtaget af to mænd. (Foto: Shutterstock)

Det var en politi-patrulje, der natten til søndag kl. ca. 04.45 hørte kvindens skrig om hjælp ude fra vandet. De løb hurtigt frem til gerningsstedet, hvor de i løbet af ganske få minutter fik lokaliseret og anholdt de nu to anholdte mænd.

Den 20-årige tyske kvinde har til spansk politi forklaret, at hun i første omgang blev voldtaget af den 32-årige tysker. Herefter kom den 21-årige afghaner tilfældigt forbi, og sagde, at han også ville deltage i voldtægten. Kvinden har berettet, at hun derefter også blev voldtaget af den 21-årige.

På et tidspunkt lykkedes det dog for den 20-årige kvinde at flygte ud i vandet.

Det er i øvrigt ikke mere end en uge siden, at en ung franskmand blev anholdt og sigtet for voldtægt af en britisk turist på stranden ved Magaluf. Den anholdte franskmand boede på det samme hotel, som den angiveligt voldtagne kvinde.