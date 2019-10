To tyrefægtere stanget i skridtet på én weekend

Hele to gange på den samme weekend er tyrefægtere kommet alvorligt til skade. De er begge blevet stanget i skridtet

Den foregående weekend var forfærdelig for tyrefægtere.

Hele to spanske tyrefægtere blev nemlig stanget i skridtet. Først var det 27-årige Gonzalo Caballero, som i Las Ventas-arenaen i Madrid lørdag blev stanget i låret og skridtet af en tyr.

Tyrefægter stanget af 30 cm. langt horn i skridtet

Advarsel: Voldsomme billeder. Gonzalo Caballero blev stanget direkte i skridtet. Privatvideo.

Søndag var det så 57-årige Mariano de la Viña, som stod i vejen for en vred tyr. Han pådrog sig ligeledes skader i låret og i skridtet, da han blev kastet rundt i arenaen af tyren.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt spanske El Mundo og engelske Mirror.

Ulykken efterlod ham med et 27 cm langt sår i skridtet, som også rev hul på en arterie inde i låret, og et 22 cm langt sår mellem hans endetarm og blære.

Mariano de la Viña er fortsat i kritisk tilstand på hospitalet. Han har siden ulykken haft hjertestop tre gange, men lægerne har formået at få ham tilbage til livet alle tre gange.

Han har desuden ligget i respirator, men den er han nu kommet ud af, ligesom han er ved at genvinde bevistheden. Det er også grunden til, at lægerne er optimistiske i forhold til, at han overlever sine skader.