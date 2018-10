To ukrainske mænd anholdt: Mistænkes for at stå bag tyveri af mange dyre cykler

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

To ukrainske mænd er lørdag aften blevet anholdt på en ejendom ved Hadsten i en sag, hvor Østjyllands Politi mistænker de to for at stå bag adskillige tyverier af kostbare cykler.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Lars Bisgaard, til Ekstra Bladet.

De to blev fundet i besiddelse af værktøj, der kan bruges til at opbryde cykler. Og på ejendommen ved Hadsten blev ligeledes fundet 30-35 cykler, som alle af politiet vurderes til at have en vis værdi.

- Vi er i gang med at undersøge cyklerne lige nu. Vi er tidligt i forløbet og kan ikke melde meget mere ud lige nu, siger Lars Bisgaard til Ekstra Bladet.

Lars Bisgaard fortæller, at cyklerne stammer fra forskellige tyverier. Der er altså ikke tale om et stort tyveri af et parti cykler.

Ud fra stelnumre vil politiet forsøge at finde frem til ejerne af cyklerne, lover Lars Bisgaard.

Under anholdelserne, der skete i tidsrummet mellem klokken 19 og klokken 19.20, stak den ene af ukrainerne af. Men uheldigvis for ham var der en hundepatrulje på stedet, hvor hunden fik løbet manden op. Det resulterede i, at manden også blev bidt af hunden.

Det viste sig, at netop den ukrainer havde indrejseforbud i Danmark.

Ukraineren med indrejseforbud vil under alle omstændigheder blive stillet for en dommer. Det er til gengæld uklart, hvad der vil komme til at ske med den anden.

- Det undersøger vi lige nu, siger Lars Bisgaard.