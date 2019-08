To unge fængslet: Sigtet for kidnapning og voldtægt

To 20-årige mænd er i dag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for frihedsberøvelse, mens den ene yderligere også er sigtet for flere voldtægter i en sag, hvor offeret er en jævnaldrende kvinde.

Begge mænd, der har etnisk dansk baggrund, nægter sig skyldige. Ved dagens retsmøde ønskede begge i øvrigt at forklare sig, men retsmødet blev holdt lukkede døre, hvorfor deres forklaring ikke er kommet offentligt frem.

Konkret sigtes de for i tidsrummet mellem midnat og godt fire timer frem at have frihedsberøvet kvinden, der ud for en adresse på Amager blev tvunget ind i en bil og derefter være blevet kørt til en adresse lidt nord for Køge.

Idet hun blev tvunget ind i bilen, blev hun slået to gange med knytnæve, lyder det i sigtelsen.

På adressen lidt nord for Køge, blev kvinden meddelt, at hun ikke kom hjem før hun havde haft sex med den ene 20-årige, lyder det endvidere. I samme forbindelse blev kvinden ifølge sigtelsen voldtaget.

Den samme 20-årige er ligeledes sigtet for at have truet kvinden med, at han ville komme og brænde kvindens mormors hus ned samt ødelægge hendes bil, i fald hun sladrede til politiet.

Den 20-årige er desuden sigtet for 3. august at have voldtaget samme kvinde to gange på en ukendt adresse i Karlslunde.

Ved dagens retsmøde blev begge varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage.