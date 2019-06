To unge knivstukket i S-tog: Fik selv overmandet voldsmændene

Den ene var i livsfare med læderet pulsåre. To 18-årige er tiltalt for drabsforsøg, men nægter sig skyldige

To unge på 16 og 18 år var hårdt såret af knivstik - den ene var i livsfare med en læderet pulsåre - men alligevel lykkedes det dem at overmande de to knivstikkere, der havde angrebet dem i et S-tog mellem stationerne Virum og Jægersborg.

Nu stilles to 18-årige danskere for et nævningeting ved Retten i Lyngby, hvor de er tiltalt for i fællesskab at have forsøgt at dræbe de to unge. De nægter sig skyldige. Retssagen starter torsdag og dommen ventes 27. juni efter fem retsdage.

Knivstikkeriet skete 17. november sidste år cirka kl. 23.55 i et S-tog mellem Virum og Jægersborg.

Tilsyneladende kom de fire unge i skænderi og tumult - uvist af hvilken årsag - og de to 18-årige trak hver en kniv og den ene modpart blev stukket i maven, mens den anden blev truet med kniv og fik flere spark, slag og skub, da han forsøgte at redde sin sårede kammerat.

Blev overfaldet igen

Ofrene forsøgte at flygte, men blev igen overfaldet, hvor den ene fik flere knivstik i brystet, i ansigtet og på hånden, mens begge også fik tildelt adskillige spark og knytnæveslag i ansigtet, i hovedet og på kroppen.

Trods kvæstelserne fik de to ofre til sidst overtaget og fik overmandet de to knivstikkere, fremgår det af anklageskriftet.

artiklen fortsætter under billedet

De to knivsårede flygtede ud af S-toget på Jægersborg Station fulgt af knivstikkerne. Foto: Kenneth Meyer

Da politiet kom frem til Jægersborg Station fandt betjentene de to knivsårede ligesom en af knivene lå på stedet. De nu tiltalte blev anholdt ved stationen.

De tiltalte var i besiddelse af tre knive, en foldekniv på 6,5 centimeter, en kniv på ni centimeter og en enhåndsbetjent foldekniv på 8,5 cm.

Det ene af ofrene fik et stiksår på venstre side af bugen, hudafskrabninger i ansigtet og blødning på låret.

Hurtig lægebehandling

Men det andet offer var i livsfare, da et knivstik i brystet stak hul på en pulsåre, så han var i livsfare. Han fik også stiksår på venstre kind og to snitsår på hænderne.

Ifølge tiltalen reddede han livet, fordi han hurtigt kom under kompetent lægebehandling.

Alle retsmøder har siden varetægtsfængslingen af de to unge været holdt for lukkede døre. Derfor kan senioranklager Pernille Røper Søberg ikke sige noget endnu om politiets teori om motivet til knivoverfaldet.

De to ofre skal afhøres som vidner i retten sammen med andre passagerer fra S-toget. Politiet har også sikret sig video-overvågning fra S-toget, der bliver vist i retten.

De to tiltalte sidder stadig varetægtsfængslet.