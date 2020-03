To unge sigtet for håndsprit-tyveri

Der bliver set med alvorlige øjne på tyveri af håndsprit i disse tider.

Det må to unge mænd på 17 og 18 år sande, efter de er blevet anholdt og sigtet for at have stjålet omkring 13 beholdere med håndsprit på Herlev Hospital.

Tyveriet skete sidste torsdag eftermiddag, og den ene blev anholdt fredag morgen, og den anden meldte sig selv senere på formiddagen, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu har fat i de to mistænkte. Det er blandt andet lykkedes på grund af gode vidner og årvågne borgere, siger politikommissær Andreas Mollerup fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer at den aktuelle sag understreger den alvor, som politiet ser på tyverier af værnemidler med i den nuværende coronasituation.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at sagen ikke har forbindelse til hændelsen på Herlev Hospital, hvor politiet har været ude at sige, at en anmeldelse om maskerede personer, der stjal håndsprit fra Herlev Hospital, ikke var foregået som beskrevet.

