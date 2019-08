To vagter straffet efter mystisk dødsfald

To fængselsbetjente, der havde vagt, da milliardæren Jeffrey Epstein døde i sin celle, er blevet suspenderet, mens sagen efterforskes af myndighederne.

Det skriver Associated Press.

USA’s Justitsministerium undersøger blandt andet fængslets arbejdsgange i timerne op til dødsfaldet. Meget tyder på, at protokollen ikke blev overholdt i fængslet, der døjede med underbemanding og udmattet personale.

Epstein, 66, blev lørdag morgen fundet død i sin celle i Metropolitan Correctional Center i New York i et formodet selvmord. Ifølge New York Post havde rigmanden hængt sig i et lagen. Det er ikke bekræftet officielt.

Ekstra overvågning

Epstein havde på grund af et tidligere formodet selvmordsforsøg været under ekstra overvågning for selvmordstruede. Men denne overvågning blev stoppet i dagene før, han blev fundet død.

Desuden skulle rigmanden have haft en cellekammerat, men det fik han ikke. Fængselsbetjentene var desuden forpligtiget til at kigge ind til ham i cellen hvert 30. minut. Det skete heller ikke.

Jeffrey Epstein blev bragt til New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital, hvor han blev erklæret for død. Foto: JEENAH MOON/Ritzau Scanpix

Jeffrey Epstein var sigtet for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger og risikerede en straf på 45 års fængsel.

Dødsfaldet er blevet genstand for konspirationsteorier, der går på, at Epstein blev slået ihjel, inden han kunne afsløre medsammensvorne blandt hans omfattende kreds af magtfulde venner og bekendte.

Ransagede orgie-øen

Efter dødsfaldet ransagede FBI-agenter mandag rigmandens caribiske ø Little St. James, der lokalt er kendt som 'orgie-øen'.

På øen ledte FBI-agenterne efter bevismateriale, der kan bruges i en sag mod Epsteins inderkreds, rapporterede ABC News.

- Jeg kan forsikre jer, at sagen vil fortsætte mod alle, som har været Epsteins medsammensvorne. Ofrene har krav på retfærdighed og vil få det, lyder det fra justitsminister William Barr.

Agenter fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, ankommer til Epsteins private ø i Caribien. Foto: Ritzau Scanpix

Epstein havde ved sin død ejendomme i New York City, Florida, New Mexico, Paris og på Little St. James, hvor han ifølge vidner ofte medbragte teenagepiger og helt unge kvinder.

Ifølge anklagerne lod Epstien sine magtfulde venner have sex med de unge kvinder.

I 2008 blev Jeffrey Epstein dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige piger. Han slap dengang med 13 måneders fængsel, selv om rigmanden ellers stod over for en række anklagepunkter, der kunne have givet ham fængsel på livstid.