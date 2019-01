Toårig dreng har ligget 107 meter under jorden i fem dage: Far hørte gråd fra dybet

'Tag det roligt, far er her, og brormand vil hjælpe os.'

Med disse ord forsøgte José Rocío at berolige sin grædende søn, som han få sekunder før havde set forsvinde under jordens overflade.

Det fortæller den 29-årige far til den toårige dreng Julen, som søndag eftermiddag styrtede i et omkring 107 meter dybt og 25 centimeter snævert hul i jorden, til det sydspanske medie Diario Sur.

Siden har José Rocio og hans kone, Victoria María García, ikke veget fra Totalán, hvor ulykken skete, men overnattet i en bil og fulgt en storstilet redningsaktion, som mere end 100 mand deltager i.

Parret besøgte slægtninge og var i gang med at lave paella, da ulykken indtraf.

José Rocio og hustruen Victoria María García har de seneste dage fået psykologhjælp, mens de beder til et mirakel. Foto: Ritzau Scanpix

Hørte gråd fra dybet

Siden har drengens far og mor stort set ikke har sovet eller skiftet tøj, fortæller José Rocio til Diario Sur.

Han står frem i håb om, at de spanske myndigheder vil yde endnu mere hjælp til redningsaktionen.

- Min søn er her. Det tvivler ingen på. Jeg ville ønske, det var mig, der lå dernede, mens han var heroppe med sin mor, siger den knuste mand, som stadig har svært ved at indse, at hans lille dreng på 11 kilo kunne falde igennem det snævre hul på cirka 25 centimeter i diameter.

José Rocio mistede en søn i 2017. Nu er lillebror begravet dybt under jorden, og forældrene kender ikke hans skæbne. Foto: Ritzau Scanpix

Da faderen nåede hen til hullet, hørte han efter eget udsagn sønnen græde, men efter 30 sekunder kunne han ikke høre ham længere.

En politiker i den andalusiske regering, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, har onsdag bekræftet, at man har fundet hår i brønden, som en dna-analyse har påvist stammer fra Julen, rapporterer blandt andre El Mundo.

Redningsaktionen tæller omkring 100 mand. Foto: Ritzau Scanpix

Kan være luftlomme

Redningsfolkene kæmper mod tiden, men har endnu ikke opgivet håbet om at finde Julen i live.

José Antonio Berrocal, formand for Andalusiens forening for grottestudier (Federación Andalucía de Espeleología, red.), siger til ABC de Sevilla, at terrænets sammensætning kan blive drengens redning, fordi han kan befinde sig et sted, hvor der er gennemstrømning af ilt.

Mens der i dagevis ikke har været livstegn fra den lille dreng, lokaliserede et kamera forleden en chipspose på 78 meters dybde.

Redningsfolkene, som består af en række tilkaldte eksperter, graver ifølge El País to tunneller i forsøget på at redde drengen ud af dybet.

José Rocios fætter står ifølge ham bag udboringen af det dybe hul, som skulle blive til en brønd. Selv om det ikke var lykkedes familien at finde vand i undergrunden, var hullet ikke blevet forseglet, men blot dækket nødtørftigt til med sten.

Lokalbefolkningen bakker op om redningsaktionen, som har stået på siden søndag. Foto: Ritzau Scanpix

Bror døde i 2017

Fætteren havde ifølge José Rocio også advaret gæsterne om at være forsigtige i området.

I foråret 2017 gennemlevede Julens forældre, hvad de troede skulle blive deres største tragedie, da den treårige søn, Óliver, døde under en tur med forældrene på stranden i El Palo-kvarteret i Málaga.

- Da blev mit hjerte knust i tusind stykker, nu er det i 3000 stykker, siger José Rocio.

- Jeg ved, jeg er en god far. Jeg har levet for mine sønner og gjort, hvad jeg kunne for at kunne betale for deres fritidsaktiviteter. Som fodboldudstyr, godt tøj. Det er ting, jeg ikke selv har haft, så jeg ville have, at de skulle have et bedre liv, siger han.

Det spanske politikorps Guardia Civil har beordret alle kræfter sat ind på at finde Julen.

Alarmcentralen i Andalusien sender på Twitter løbende opdateringer om udviklingen i redningsaktionen ud og melder blandt andet, at man arbejder nat og dag for at finde Julen. Se billeder fra redningsaktionen nedenfor.

Los efectivos que trabajan día y noche para rescatar a #Julen en #Totalán continúan con su incesante labor, de la que seguimos muy pendientes. Ante cualquier emergencia, sólo tienes que marcar 112 #BuenasNoches — Emergencias 112 (@E112Andalucia) January 16, 2019

Det er langtfra ufarligt at komme ind i dybet, hvor den toårige dreng befinder sig. Foto: Ritzau Scanpix

