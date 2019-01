Toårig fanget i dybt hul: Nu mangler kun et afgørende skridt

Kampen for at finde den toårige Julen, der er faldet ned i et omkring 100 meter dybt hul, bliver langsomt mere og mere desperat.

Ikke desto mindre kommer redningsmandskabet hele tiden tættere på at finde den lille dreng, der på niende døgn befinder sig i hullet i uvis tilstand.

Således lykkedes det sent mandag aften at færdiggøre gravearbejdet med den skakt, som er gravet parallelt ned med det hul, drengen er faldet ned i. Det skriver El Pais.

Efter planen skulle arbejdet med skakten have taget 15 timer, men på grund af udfordringer med hårdt materiale undervejs, endte det med at tage 55 timer.

Mandskabet mangler nu 'kun' at grave det sidste horisontale stykke på omkring fire meter ind til den tunnel, Julen faldt ned i. Et arbejde der forventes at blive påbegyndt ved middagstid.

Området, hvor drengen faldt ned, er blevet omdannet til en byggeplads. Foto: Jon Nazca/Reuters/Ritzau Scanpix

Ingen tilfældigheder

Men selvom der bliver arbejdet under tidspres, bliver der løbende lavede tests og målinger for at sikre, at arbejdet foregår forsvarligt.

- Vi vil ikke overlade noget til tilfældigheder, vi må garantere sikkerheden for alle de mennesker, der deltager i redningsarbejdet, siger Francisco Delgado Bonilla, der står i spidsen for det lokale brandvæsen, til El Pais.

Den udgravede skakt er omkring 72 meter dyb, og herfra bliver der gravet en lille smule skråt opad, så jordresterne ryger tilbage i skakten og kan blive løftet op af hullet.

En simpel skitse over, hvordan arbejdet foregår. Foto: Jorge Guerrero/AFP/Ritzau Scanpix

Gravearbejdet foregår ved håndkraft, da man af hensyn til Julens og arbejdernes sikkerhed ikke ønsker at bruge eksplosiver.

Ingen livstegn

Den lille dreng faldt ned i hullet forrige søndag, 13. januar, mens hans legede med en fætter ved en gård i Málaga-forstaden Totalán. Her forsvandt han angiveligt ned i hullet for øjnene af forældrene.

Siden ulykken har der ikke været nogen officielle livstegn fra drengen, omend hans far har sagt, at han hørte drengen græde efter han var faldet ned. Siden har ingen dog hverken hørt eller set drengen.

På trods af de umiddelbart manglende livstegn, har redningsmandskabet alligevel arbejdet med udgangspunkt i, at drengen er i live, og de har forsøgt at bevare håbet om, at sagen får en lykkelig udgang.

Chancen for at finde ham i live mindskes dog for hver dag, idet det hverken har været muligt at få mad eller drikke ned til drengen, idet noget jord blev revet løs under faldet og lagde sig mellem overfladen og Julen.