Toårig styrtet i 107 meter dybt hul

Kæmpe redningsaktion på Costa del Sol: For to år siden mistede forældrene Julens storebror

Julen legede med sin fætter, mens familien lavede paella, da han pludselig forsvandt fra jordens overflade. Den toårige spanske dreng styrtede i et 107 meter dybt og 25 centimeter snævert hul, rapporterer flere spanske medier.

Omkring 100 redningsfolk har siden søndag eftermiddag kæmpet for at redde drengen op, og der er tilkaldt ekspertassistance fra flere steder i Spanien.

Imens beder forældrene, Victoria María García og José Rocío, til, at der sker et mirakel.

Familien befandt sig på en gård hos nogle slægtninge i Málaga-forstaden Totalán, da ulykken indtraf, skriver El País.

Redningsarbejdet fortsætter, selvom håbet om at finde den toårige dreng i live svinder ind. Foto: Emergencias 112

Fundet slikpose

Familiemedlemmer har ifølge avisen forklaret, at José Rocío var i gang med madlavningen, da sønnen legede med en halvandet år gammel fætter og pludselig styrtede i et borehul. Ifølge Diario Sur skete det for øjnene af drengens rystede forældre.

De hørte ham ifølge avisens oplysninger græde.

Mens der ikke har været livstegn fra den lille dreng, har et kamera, redningsfolk firede ned i hullet, lokaliseret en slikpose på 78 meters dybde, skriver El País.

Hullet er så snævert, at redningsarbejdet er noget nær umuligt. Foto: Bomberos de Malaga

Det snævre og dybe hul besværliggør redningsarbejdet, da man blandt andet frygter jordskred over drengen, hvis tilstand er ukendt.

- Indledningsvis skal vi finde ud af, hvor dybt nede han er, og så må vi tjekke, om han er i live eller ej, siger leder af redningsaktionen Aitor Soler til El Pais.

Han er kommet fra Madrid for at lede aktionen og har erfaring med redning fra blandt andet jordskælv.

Storebror døde

Mens man ufortrødent knokler for at finde Julen, får hans forældre psykologhjælp.

De gennemlevede i foråret 2017 en tragedie, da de mistede deres første søn, Óliver, skriver El País. Han var tre år og faldt død om, da familien gik tur på stranden nær hjemmet i El Palo-kvarteret i Málaga.

- Det var en meget stor tragedie for familien, siger Bienvenido Ariza, indehaver af en virksomhed ved siden af Julens bedsteforældre, til El País.