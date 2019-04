Toårig tvangsfjernet af politiet: Var livstruende syg

Politiet måtte tvangsfjerne en toårig dreng i USA, da forældrene nægtede at tage på hospitalet med ham. Drengens læge frygtede, at han havde meningitis

Med pistolerne trukket sparkede politiet døren ind hos en amerikansk familie, hvor forældrene nægtede at tage deres toårige søn på hospitalet til trods for, at barnets læge frygtede, at drengen kunne være livstruende syg.

Det skriver Independent.

Episoden udspillede sig 25. februar i Phoenix, Arizona sent om aftenen.

Tidligere på dagen havde den toårige dreng været til lægen, der frygtede, at der kunne være tale om meningitis, da drengen var helt sløv. Det fik dog ikke forældrene til at tage på hospitalet med deres barn, og derfor blev politiet sendt ud.

På en elleve minutter lang video, som Chandler Police Department har delt på Facebook, kan man høre, hvordan en betjent gentagne gange over telefonen prøver at overtale forældrene til at komme ud med barnet.

- Min søn har det fint, lyder det gentagne gange fra faderen, Brooks Bryce.

Af politiets opslag på Facebook fremgår det, at de tydeligt kunne høre drengen hoste inde i huset.

Kastede op

Efter at have banket på adskillige gange og ringet flere gange til forældrene, tog politiet til sidst en drastisk beslutning, og på videoen kan man se, hvordan de trækker deres våben og sparker døren ind.

Det fik tilsyneladende forældrene til at overgive sig, og udover den toårige fandt politiet et fireårigt og et seksårigt barn i huset. De kastede begge to op og havde symptomer.

Efter politiet tog børnene i sin varetægt, blev den toårige indlagt på hospitalet, mens et af de andre børn blev kørt på hospitalet til tjek.

Begge forældre sigtet for vanrøgt af deres børn, og børnene har været i myndighedernes varetægt siden.

