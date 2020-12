Tøj fundet ved bro: Politi og Forsvaret i redningsaktion

Både politi og JRCC (Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center) var søndag eftermiddag til stede ved Farøbroen, hvor der var blevet fundet en bunke tøj på Sjællandssiden.

Eftersøgningen er nu indstillet. Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen til Ekstra Bladet.

- Vi har fået oplyst, at tøjet har ligget der siden i går middag. Derfor indstiller vi eftersøgningen, fordi der ikke er nogen, som er blevet meldt savnet, fortæller Kent Edvardsen.

- Vi formoder, at tøjet er blevet glemt ved bredden, sider han og tilføjer, at tøjet størrelsesmæssigt ser ud til at tilhøre et barn.

- Det gør også, at vi antager, at der ville være slået alarm, hvis nogen savnede et barn.

To helikoptere

Politi og Forsvaret rykkede talstærkt ud, oplyste vagtchefen tidligere på eftermiddagen.

- Vi er til stede sammen med Forsvaret med både, to helikopter og hunde, fortalte Kent Edvarsen.

I et tweet udsendt af vagtchefen nævntes det, at der på det efterladte tøj står skrevet 'Springtosserne Camp 2019'.

- Det har jeg skrevet på Twitter, fordi jeg håber, der er en i lokalområdet, som måske ser tweetet og tænker 'det tøj er da mit, som jeg har glemt' eller noget lignende. Jeg håber, det bare er en lokal, som har vinterbadet og glemt sit tøj, forklarede vagtchefen.

- Men det kan jo også godt være nogen, som har været ude at svømme og fået krampe eller lignende, sagde han og opfordrede til, at man ringede 114, hvis man vidste noget.

Du kan se tøjet, som blev fundet ved bredden, her: