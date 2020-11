Tøjhandler pendlede med færge til Polen for at hvidvaske millioner

En pengekurer for narkobanden 'Goldfinger', der ifølge politiet indsmuglede og solgte ni tons kokain i Danmark, pendlede med færgen mellem Ystad i Sverige og havnebyen Stettin i Polen med millioner af sorte kroner, der skulle vaskes hvide.

I Polen blev de beskidte kroner vekslet til euro, som den 66-årige svensk-iraker afleverede til en 45-årig kontakt i Malmø, der transporterede euro-sedlerne til København.

Her blev pengene afleveret i to souvenir-butikker i indre by, der ifølge politiet fungerede som pengecentraler for Goldfinger-ligaen.

I dag blev den 66-årige Josef Al-Assaf, der har drevet en tøjhandel i Malmø, idømt tre års fængsel ved Københavns Byret. Han har nægtet sig skyldig, og tog betænkningstid med hensyn til anke.

Han var tiltalt for hæleri - hvidvask - af 62 millioner kr., men domsmandsretten fandt det kun bevist, at han havde vekslet mindst 20 millioner kroner til euro.

Retten lagde vægt på, at Josef Al-Assaf havde rejst med færgen fra Ystad til Stettin 15 gange og 18 gange den modsatte vej. Det skete i en periode på fem måneder sidste år.

Ifølge en forklaring under sagen kom flere pengekurerer en til to gange om ugen i de to souvenirbutikker med beløb på cirka en million kr hver gang.

Københavns Byret mente, at Josef Al-Assaf vidste eller bestemt måtte formode, at de mange penge stammede fra kriminalitet i Danmark. Ved dommen blev han også udvist af Danmark for bestandig.

Politiet: Souvenirbutikker modtog udbytte fra salg af flere tons kokain

Anklagemyndigheden baserede sit skøn på 62 millioner kr. på oplysninger fundet i en mobiltelefon, og at en anden af 'Goldfinger-ligaens' pengekurerer, en 42-årig buschauffør, kørte 30 millioner kr. fra Danmark til Makedonien i turistbusser.

Josef Al-Assaf blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

- Dommen i dag er resultatet af et grundigt efterforskningsarbejde fra både dansk og svensk politi, der har arbejdet tæt sammen i sagen, siger anklager fra Særlig Efterforskning Øst Annika Jensen.

- Selv om den tiltalte ikke har begået sine handlinger i Danmark, har pengene udelukkende forladt landet for at blive vekslet til euro og ende tilbage i Danmark. Jeg er derfor meget tilfreds med dommen, der viser, at grænseoverskridende kriminalitet heller ikke kan betale sig, siger anklageren.

Retssagen mod de 15 formodede topfolk i 'Goldfinger' starter 4. december.

15 tiltalt i historisk narkosag: Smuglede ni tons kokain til Danmark

De er tiltalt for - med forskellige roller i et organiseret netværk - at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni tons kokain fra Holland, Belgien og Tyskland fra 2012 til sommeren 2019.

Politiet mener, at netværket hver måned siden 2012 har indsmuglet 50 kilo kokain, men at kokainen var så stærk, at de 4,5 tons blev fordoblet inden salg ved at blive fortyndet. De 15, der hovedsagelig er albanere, nægter sig skyldige.

Politi: Udbytte fra dansk narkosag blev hvidvasket på albansk kyllingefarm

Med dagens dom over Josef Al-Assaf er der faldet dom i fire udløbere af 'Operation Goldfinger'.

Foruden buschaufføren, der 37 gange kørte pengebeløb til Makedonien, er hustruen til en af de formodede bagmænd idømt to års fængsel for hæleri af fem millioner kr. i udbytte fra narkohandlen.

En 24-årig lettisk kvinde har fået ti års fængsel for at smugle 162 kilo kokain til Danmark i tyske biler indrettet med hemmelige rum.