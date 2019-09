Tørstig bilist kørte galt: Dåse kilede sig fast under fodbremsen

De seneste dage er snakken gået på, at du skal lade mobilen ligge i lommen, mens du kører, fordi det nu giver et klip i kørekortet at bruge håndholdt mobil.

Men det er altså ikke kun telefonen, der kan stjæle opmærksomheden i trafikken. Det kan en 38-årig mand i Aalborg i hvert fald skrive under på.

Torsdag aften omkring klokken 21 kørte han galt og påkørte en vigepligtstavle ved rundkørslen på Langagervej i Aalborg Øst, fortæller Nordjyllands Politi.

- Han mister kontrollen over bilen, fordi der kommer en coladåse i klemme under pedalen, så han formentlig ikke har kunnet komme til at bremse, siger vagtchef hos Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Manden ville ifølge politiet åbne coladåsen, da han tabte den, hvorefter den trillede ned til fodpedalerne og altså kilede sig fast det værst tænkelige sted.

Slap med forskrækkelsen

Heldigvis kom hverken bilisten eller andre til skade i uheldet, men bilen fik mindre skader, og vigepligtstavlen blev ødelagt.

Fumleriet med sodavandsdåsen gav ikke bilisten et klip i kørekortet, og han er ikke sigtet for noget i sagen. Men mon ikke den 38-årige mand alligevel fik sig en forskrækkelse og fremover holder fingrene fra dåsen og nøjes med at køre bil, når han kører bil.

Det anbefaler vagtchefen hos Nordjyllands Politi, at vi alle gør.

- Det ville være rigtigt, rigtigt dejligt, hvis folk ville tænke sig om og lade være med at sidde og pakke madpakken ud eller åbne coladåser eller hvad de nu ellers gør, mens de sidder bag rattet. Det er altså meget usmart at gøre, mens man kører, siger Jess Falberg.