Tog billede under svømmetur: Uhyggelig detalje opdaget

Anneka Bading var ude og bade, mens hun tog billeder af sig selv. Først senere opdagede hun, at hun havde taget et billede af en mand, der var ved at drukne

Det var noget af et chok for den 24-årige australier Anneka Bading, da hun efter en badetur i Mackenzie Falls så sine billeder igennem.

Da den unge kvinde var ude og bade, var der nemlig mange turister, der også havde besøgt stedet i en nationalpark vest for Melbourne.

Mens Anneka svømmede rundt og tog billeder, var der en ung mand, der var ved at drukne i samme sø.

Selvom flere af mandens venner prøvede at redde ham, døde den 28-årige taiwaneser og blev først fundet dagen efter.

På sit kamera kunne Anneka se, at der i baggrunden på billederne var en gruppe mennesker, der viste sig at være de venner, der havde prøvet at redde den unge mand.

Det gik derfor op for Anneka Bading, at hun havde et billede af den tragiske ulykke.

Det har hun fortalt om til The Stawell Times, fordi hun nu ønsker at sætte fokus på den manglende mobildækning, der er flere steder i Australien.

Da ulykken skete prøvede flere af folkene nemlig at ringe efter hjælp, men kunne ikke få et signal.

- På det tidspunkt anede vi ikke, hvad der skete. Vi troede, at det var en slags dyr, der var i vandet. Vi forstod ikke, hvad der skete, og de fortsatte med at skrige og pege. Ingen viste, hvad de skulle gøre, og vi forstod ikke offerets venner.

Anneka valgte dog til sidst at løbe op til sin bil og køre ti minutter, så hun kunne få dækning på telefonen, men desværre stod den unge mand ikke til at redde.

Parkens ejer har udtalt sig efter dødsfaldet.

- Vi er meget kede af den ulykke, der er sket. I alle nationalparker, er det vigtigt, at besøgende er opmærksomme på fareskilte, og at de lytter til råd fra de ansatte, lød det fra Simon Talbot.