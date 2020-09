Tog fotos under bleskift: Nu er han fængslet

En mandlig ansat i en børnehave skal varetægtsfængsles i foreløbigt fire uger.

Det har en dommer i Retten i Aalborg i dag besluttet i forbindelse med grundlovsforhøret af manden.

Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelse og børneporno.

Under grundlovsforhøret var der begæret lukkede døre og navneforbud.

Kollega opdagede ham

Det var en kollega til manden der tirsdag opdagede, at han fotograferede et 3-årigt barn med sin mobiltelefon under et bleskift.

Efter anholdelsen fandt politiet flere børnepornografiske billeder på manden telefon hvorunder otte af børnene fra børnehaven indgik.

- Det er en sag, som vi ser på med stor alvor, hvorfor vi øjeblikkelig har indledt en større efterforskning af forholdene, sagde politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek onsdag.

Derfor har politiet ransaget mandens lejlighed, med henblik på at beslaglægge elektronisk materiale.

Politiet vil ikke udelukke at der rejses flere sigtelser mod manden, hvis efterforskningen giver nye oplysninger.

Torsdag vil politiet sammen med kommunen holde et møde med forældrene fra børnehaven.