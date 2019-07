Tog holder stille i retning mod Fyn

Opdatering klokken 11.09: Tog kører igen efter planen, oplyser DSB.

Fjern- og regionaltog holdte torsdag formiddag stille i retning fra København mod Høje Taastrup Station.

Det skyldtes, at et tog spærrede for de øvrige fjerntog. Det oplyser DSB.

Kort før klokken 10 melder DSB, at togene igen kører på strækningen, men at man skal forvente forsinkelser.

'Vi arbejder på, at få togene til at køre til tiden igen', lyder det fra DSB.

De minder om rejsetidsgarantien, der træder i kraft efter 30 minutters forsinkelse.

Fjern- og regionaltog kører nu igen fra København H mod Høje Taastrup, men med forsinkelser.



