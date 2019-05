Tog i brand: Kæmper mod voldsomme flammer

Opdateret klokken 06.47: Branden er under kontrol, og efterslukningen er påbegyndt.

Brand i Fredericia. Branden er nu slukket. Der vil dog foresat være kontrol af brandstedet. Afspærringen opretholdes derfor på området. Mvh. Vagtchefen. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 17, 2019

Et ældre togsæt står fredag morgen i brand ved Norgesgade i Fredericia.

Det bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi ifølge TV2.

Han oplyser, at der er indsat flere brandfolk, som forsøger at få den voldsomme brand under kontrol.

Der er ingen meldinger om personskade.

Politiet modtog anmeldelsen om, at flere togklokken 04.55 anmeldelse om, at flere togstammer stod i flammer

Brand i Fredericia. Der er udbrudt brand i flere ældre togstammer på rangerområdet ved Norgesgade. Brandvæsnet og Politi er på stedet. Vi opfordrer til, ikke at søge mod stedet og respektere afspærringen. Mvh. Vagtchefen. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) May 17, 2019

