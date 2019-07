Tog ikonisk billede af myrdet seksårig: Nu er han tiltalt for børneporno

Den 66-årige fotograf tog for 23 år siden et ikonisk billede af barne-skønhedsdronningen JonBenét Ramsey. Nu sidder han fængslet - tiltalt for at have downloadet børneporno

Efter en årelang hemmelig efterforskning blev den 66-årige fotograf Randall Simons den 2. juli i år anholdt af politiet i Springfield i staten Oregon i USA sigtet for besiddelse af børneporno. Han blev senere tiltalt for 15 tilfælde af børnepornografi og sidder netop nu fængslet, mens han venter på sin rettergang.

Adskillige medier i USA fandt imidlertid hurtigt ud af, at den 66-årige fotograf Randall Simons er den samme fotograf, der i juni 1995 tog en foto-serie af den berømte barne-skønhedsdronning JonBenét Ramsey. Hun blev brutalt myrdet halvandet år senere den 25. december.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og New York Post

I 1997 blev Randall Simons desuden afhørt i forbindelse med mordet på JonBenét Ramsey. Dog uden at være mistænkt.

Foto: Lane County Jail mugshot

Gik nøgen ned ad gaden

Året efter - den 16. oktober 1998 - blev Randall Simons anholdt for uanstændig opførsel, fordi han gik nøgen ned ad en gade i Lincoln County i USA. Ifølge betjenten, der anholdt den nøgne mand, mumlede Randall Simons flere gange: 'Jeg har ikke dræbt JonBenét'. Randal Simons blev efterfølgende indlagt til psykiatrisk observation. Det har både AP og Daily Mail skrevet om.

Fundet død i kælderen

Om morgenen den 26. december 1996 ringede Patsy Ramsey til politiet og anmeldte, at hendes datter JonBenét var forsvundet. Hun forklarede også politiet, at hun i familiens hjem i byen Boulder i staten Colorado havde fundet en seddel, hvor en angivelig kidnapper havde skrevet, at han ville have udbetalt 118.000 dollars i kontanter. Det svarer i danske penge til 790.000 kroner. Nogle timer efter fandt JonBenéts far, John Ramsey, imidlertid liget af sin egen datter. Hun lå myrdet i husets kælder.

Foto: AP /Jack Dempsey/Ritzau Scanpix

Dræbt ved kvælning

Den lille pige var blevet slået i hovedet med en genstand og havde fået kraniebrud. Men dødsårsagen blev fastslået som død ved kvælning. Morderen havde benyttet sig af en såkaldt garrote samt et nylon-reb til at kvæle JonBenét. Kroppen viste også tegn på at have været udsat for seksuel mishandling.

I forbindelse med sin fotoserie af JonBenét Ramsey tog fotografen Randall Simons det legendariske billede, af JonBenét Ramsey, der kan ses øverst i artiklen. Det er måske det mest benyttede billede af JonBenét nogensinde. Randal Simons solgte i øvrigt hele sin foto-serie af Jon Benét til et foto-bureau i 1997 for 7000 dollars. Det svarer til ca. 46.000 kroner.

Mordet på Jon Benét Ramsey er stadig uopklaret.