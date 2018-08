Tog kører ind i kæmpe sten: Politi efterforsker muligt forsøg på afsporing

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Et lokaltog på Frederiksværkbanen i Nordsjælland er fredag kørt ind i en kæmpe sten, som lå på banelegemet ved Gørløse.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Sammenstødet var så voldsomt, at togets dieseltank blev slået i stykker. Toget lækkede efterfølgende 600 liter olie og kunne ikke køre videre.

Ingen personer kom til skade ved sammenstødet.

Nordsjællands Politi efterforsker sagen, og vagtchef Flemming Jensen fortæller til Ekstra Bladet, at der godt kan have været tale om et bevidst forsøg på at afspore toget.

- Vi afviser ikke noget, siger Flemming Jensen til Ekstra Bladet.

Kørt væk på sækkevogn

Det var klokken 12.30, at toget ramte stenen. Toget var på vej mod vest, og påkørslen skete vest for hovedvejen i Gørløse. Det er endnu ikke klarlagt, hvordan stenen er endt på banelegemet.

Ekstra Bladets mand på stedet kan fortæller, hvordan stenen nu er kørt væk på en sækkevogn.

Ifølge Nordsjællands Politi er togdriften fortsat indstillet på strækningen, mens de kommunale myndigheder er i færd med at rense banelegemet for dieselolie.

Nordsjællands Politi efterlyser vidner, som har været ved stedet i perioden mellem klokken 11.45 og 12.45. Man kan kontakte politiet på tlf.: 114.