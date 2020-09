Tog kollideret: Kan eksplodere

Et større redningsarbejde er i gang i Sävenäs, Göteborg, efter to godstog er kollideret og kørt af sporet tidligt tirsdag morgen.

Der er stor risiko for, at det ene af de to tog, der både indeholder den farlige gas etylenoxid og det ætsende stof brintoverilte, kan eksplodere.

Det skriver Aftenbladet.

Meget alvorligt

- Der er en meget høj risiko for eksplosion, siger Martin Berntsson, der er brandinspektør på redningstjenesten i Göteborg til Aftenbladet.

Banegården og de omkringliggende veje er spærret af, ligesom flere bygninger inklusiv skoler er evakueret.

Også E20-motorvejen i området er spærret, ligesom togtrafikken mod den svenske hovedstad Stockholm er stoppet.

I øjeblikket er der ikke meldinger om personskade, ligesom der endnu ikke er en tidshorisont på, hvor længe redningsarbejdet vil tage.