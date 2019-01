Tog ramt af isblok fra bro

Politiet efterlyser vidner, der kan have set noget, da seks unge mennesker kastede en stor isblok ned fra en bro mod et S-tog

Seks unge mennesker er efterlyst for at have kastet en stor isblok mod et S-tog. Episoden skete juleaftensdag klokken 15.09 cirka en halv kilometer efter Albertslund Station i retning mod Høje Taastrup.

Det skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

Det er nemlig endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til nogle af de seks personer, til trods for at de har været efterlyst internt i politiet.

Øjeblikket inden S-toget blev ramt af en isblok, så lokoføreren, at der stod seks personer på gangbroen over skinnerne og var i færd med at kaste en isblok. Det er på den baggrund, at de seks er efterlyst.

Præcis hvor stor isblokken var, ved politiet ikke.

- Det er svært at sige, for den gik jo i stykker, da den landede på ruden. Der er fundet forskellige stumper bagefter. Men den skal have en vis størrelse for at lave en større stjerne på ruden, fortæller vicepolitiinspektør Claus Bardeleben til Ekstra Bladet.

Tror ikke gentagelse

Det er første gang, at Vestegnenes Politi har oplevet en sådan episode.

- Det er begrænset hvor meget frost, der har været, men vi har kun haft det her tilfælde, siger Claus Bardeleben.

Han ligger heller ikke søvnløs af bekymring for, at netop den situation skulle opstå igen.

- Der er nogle meteorologiske faktorer, der skal til for, at det kan blive en trend at kaste med isblokke, så det er begrænset, hvor ofte det kan lade sig gøre, siger han.

Selvom det umiddelbart ikke er farligt for togets passagerer, kan det gå hårdt udover lokoføreren.

- Ruden kan gå i stykker, og det kan medføre, at lokomotivføreren bliver ramt af glasstumper.

Der skete heldigvis ingen personskade, da S-toget blev ramt juleaftensdag, men togets forrude blev ødelagt.

Har man set noget, eller ligger man inde med oplysninger i sagen, kan de gives til Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48.