Tog strandet i Storebæltstunnellen

Et tog holder stille i tunnellen under Storebælt mellem Nyborg og Korsør

Under Storebælt holder et tog stille, efter problemer med køreledningerne.

- Pludselig hørte jeg brag, som viste sig at være fra køreledningerne, siger Savas Sahin, som er blandt passagerne i det strandede tog.

Også hos DSB lyder meldingerne, at det er køreledningerne, den er gal med.

- Vi har meldinger om, at en køreledning er faldet ned. Der arbejdes på at få toget over i et andet spor, siger DSB's pressevagt til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart lyder udsigten, at der vil gå en halv til en hel time for at få det klare, tilføjer han.

DSB skriver desuden på deres hjemmeside, at togene mellem Nyborg og Korsør holder stille.

Ingen strøm

I toget er udsigten dog noget længere.

Her bliver Savas og resten af passagerne forsynet med vand, mens de får at vide, at der kan både en, to og flere timer.

- Jeg er ved at være lidt presset. Tænk, hvis vi skal være her i flere timer - det kan jeg ikke overskue, siger Savas Sahin fra toget.

Han kan desuden fortælle, at DSB-personalet har givet en passagerne en sidste chance for at nå på toilettet, da strømmen i toget går om lidt.

Opdateres ...