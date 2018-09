Togdrift blev lammet efter påkørsel

Opdateret: Linje C kører igen mellem Hellerup og Klambenborg.

En 28-årig mand fra Odense er tirsdag eftermiddag blevet påkørt af et tog ved Ordrup station nord for København. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands politi David Borchersen til Ekstra Bladet.

Nordsjællands politi fik meldingen om uheldet klokken 15.13.

Manden er uden for livsfare.

- Vi kan bekræfte, at en mand er blevet påkørt af et tog og har ligget under toget. Manden er uden for livsfare og skulle efter sigende være sluppet med overfladiske knubs, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Ifølge vidner, politiet har afhørt, var den 28-årige mand selv gået ned på skinnerne.

- Ifølge forklaringerne, vi får, var det en bevidst handling, siger David Borchersen.

Den påkørte mand er blevet kørt i en ambulance til vurdering på en psykiatrisk skadestue.

Ifølge David Borchersen er det sjældent, at man overlever at blive påkørt af et tog.

- Det er meget ekstraordinært, at han overlevede. Der er nogen, der bare er heldige. Eller uheldige, hvis man ser det sådan. Hvis det var hans hensigt at tage livet af sig selv, så var det ikke så heldigt, siger vagtchefen.

Al togtrafik på strækningen mellem Hellerup og Klampenborg nord for København blev indstillet. DSB skrev klokken 16.01 på deres hjemmeside, at Line C kører igen på strækningen.

Politiet har forsøgt at underrette den 28-årige mands familie, der bor i Ordrup, men det er endnu ikke lykkedes at komme i kontakt med dem.