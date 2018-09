Togdrift lammet efter påkørsel

Ved du noget? Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

En mand er tirsdag eftermiddag blevet påkørt af et tog ved Ordrup station nord for København. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands politi David Borchersen til Ekstra Bladet.

Al togtrafik på strækningen mellem Hellerup og Klampenborg nord for København er indstillet.

Manden er uden for livsfare.

- Vi er netop nu tilstede ved hændelsen. Vi kan bekræfte, at en mand er blevet påkørt af et tog, og har ligget under toget. Manden er uden for livsfare, og skulle efter sigende være sluppet med overfladiske knubs, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Det er endnu ikke muligt, at klargøre om der er tale om en ulykke eller en bevidst handling.

- Det er for tidligt at sige noget som helst om det endnu, siger vagtchef David Borchersen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har endnu ikke kigget på overvågning eller talt med vidner, det er den proces, vi påbegynder nu.

Den påkørte mand er netop nu på vej til sygehus i en ambulance.

Togene er endnu indstillet, og der er stadig redningsmandskab, politi og ambulance til stede på stationen.

