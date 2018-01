Togtrafik indstillet efter personpåkørsel

Togtrafikken på tværs af Fyn er fredag morgen blevet indstillet, efter at en person er blevet ramt af et tog ved Nyborg Station.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Der er foreløbig ingen tidshorisont for, hvornår togdriften genoptages, oplyser politiet.

DSB's pressevagt oplyser til Ekstra Bladet, at det er muligt at komme med tog til Nyborg og Odense, men man vil derfra skulle med en togbus for at komme videre.

DSB oplyser, at togbusserne er på vej, og at det vil fremgå af Rejseplanen, når de er begyndt at køre.

Opdateres...