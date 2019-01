Togtrafik indstillet efter personpåkørsel

Togtrafikken mellem Københavns Hovedbanegård og Valby Station er indstillet.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Endvidere skriver de, at det gælder fjern- og regionaltog, og at S-togene fortsat kører. Årsagen er en personpåkørsel på Valby Station.

- Jeg kan bekræfte, at vi 21.05 får en anmeldelse fra et vidne om en personpåkørsel på Valby Station. Jeg kan ikke sige så meget andet, end at vi har sendt styrker derud, siger vagtchef hos Københavns Politi Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

Personens tilstand er endnu ukendt, oplyser vagtchefen, som tilføjer, at vidner til hændelsen skal kontakte skadestuen, hvis de har brug for psykologbistand.

- Vi skal selvfølgelig have afhørt de vidner, som har overværet hændelsen, siger vagtchefen.

Ekstra Bladet følger sagen.