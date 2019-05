Togtrafik indstillet efter personpåkørsel

Togtrafikken mellem Vejle og Aarhus er onsdag eftermiddag indstillet.

Det skyldes en personpåkørsel ved Hedensted Station.

Det oplyser DSB og Sydøstjyllands Politi.

Der er derfor indsat togbusser, som kører mellem Aarhus og Vejle og stopper ved alle stationer imellem.

For rejsende mellem Vejle og Fredericia, henviser DSB til togene, som kører til og fra Struer.

En yngre mand er afgået ved døden i forbindelse med påkørslen. Årsagen til hændelsen er endnu uklar.

- Vidnerne er meget chokerede ude på stedet, og vi har lavet et opsamlingssted på rådhuset i Hedensted, hvor vi er ved at tage hånd om de vidner, der har set det her, siger vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet vurderer, at togtrafikken vil være påvirket i nogle timer. Beredskabsstyrelsen er blandt andet tilkaldt for at hjælpe med oprydningsarbejdet på stationen.

Ekstra Bladet følger sagen...