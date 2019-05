Togtrafik lammet: Busser indsat

En køreledning er blevet revet ned, hvilket betyder at der må køre busser i stedet for tog

Togtrafikken mellem København og Helsingør er onsdag formiddag blevet indstillet.

Det oplyser DSB og Banedanmark.

Årsagen er, at en køreledning er blevet revet ned ved Rungsted Kyst.

- Vi har folk på stedet lige nu, som er ved at vurdere omfanget af skaderne, og de kan så også vurdere, om det vil være muligt at køre i et enkelt spor på stedet og dermed køre i tyve minutters-drift, siger pressevagten fra Banedanmark til Ekstra Bladet.

Foreløbig er der dog blevet indsat togbusser, der skal erstatte togene, indtil en løsning er fundet..

Rejseplanen er opdateret med ændringerne, oplyser DSB.

Ekstra Bladet følger sagen...