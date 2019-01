Togtrafik lammet efter personpåkørsel

Al togtrafik mellem landsdelene står søndag sidst på eftermiddagen stille efter en personpåkørsel ved Vissenbjerg på Fyn.

Det oplyser DSB's pressevagt over for Ekstra Bladet.

Påkørslen er blevet anmeldt til alarmcentralen klokken 17.23. Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at skaffe information om ulykkens karakter.

- Der er lukket for trafik lige nu i begge retninger. Der er ingen prognose for, hvor længe det vil vare, siger DSB's pressevagt til Ekstra Bladet.

Fyns Politi fortæller på Twitter, at en person er afgået ved døden, og at den pågældende endnu ikke er identificeret. Derfor er pårørende heller ikke underrettet.

En person er afgået ved døden som følge af en personpåkørsel på jernbanen gennem Skalbjerg i Vissenbjerg. Pågældende er ikke identificeret og pårørende ikke underrettet. Togtrafikken er standset. Der er p.t. ikke yderligere oplysninger i sagen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 6, 2019

Politi og redningsfolk er omkring klokken 17.45 ankommet til stedet og arbejder på at få et overblik over, hvad der er sket.

Politiet fortæller, at der lige nu ikke er yderligere at fortælle om ulykken.

DSB har valgt at sætte ind med togbusser på strækningen i stedet.

- Vi indsætter togbusser til at køre mellem Odense og Fredericia. Busserne vil være fremme ved stationerne omkring klokken 18.45, siger DSB's pressevagt til Ritzau.

Opdateres...