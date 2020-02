En person er blevet ramt af et tog ved Sindal Station og togtrafikken er indstillet

Omkring klokken 17 lørdag er en person blevet påkørt af et tog ved Sindal Station i Nordjylland.

Det skriver TV 2 Nord.

Omkring klokken 17.30 sagde vagtchef fra Nordjyllands Politi Jess Falberg, at togtrafikken var standset, og at man ikke vidste, hvornår den ville være oppe at køre igen.

Flere toge er aflyst på grund af personpåkørslen, fremgår det af Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

Opdateres ...