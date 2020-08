Togulykke efter jordskred

Et passagertog med et indtil videre ukendt antal passagerer om bord er klokken 10.40 dansk tid kørt af sporet godt seks kilometer vest for byen Stonehaven i Skotland.

Det skriver flere britiske medier, herunder BBC.

Der er meldinger om alvorligt tilskadekomne, og dusinvis af ambulancer og også en redningshelikopter er tilkaldt til ulykkesstedet, som beskrives som et svært tilgængeligt område for redningsmandskabet.

Kilder fra jernbanesektoren i Storbritannien oplyser, at årsagen til ulykken formodes at være et jordskred som følge af flere dages massivt uvejr i området.

En redningshelikopter har fløjet mindst en passager til behandling, melder flere britiske medier. Foto: Ritzau Scanpix

Det berørte tog skulle efter planen køre mellem Aberdeen og Stonehaven og bestod af et lokomotiv og fire passagervogne. Det menes, at lokomotivet og tre af passagervognene i forbindelse med ulykken er væltet ned ad en skrænt.

Indtil videre har myndighederne ikke fortalt noget om det samlede antal passagerer, der formodes at være om bord, eller hvor mange der menes at være kommet til skade.

Britiske tabloidmedier melder om mindst en omkommet, men det er endnu ikke bekræftet af myndigehderne.

Opdateres...