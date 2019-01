Togulykke på Storebæltsbroen: Ramt af genstand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politi og ambulancer er blevet kaldt til en togulykke på Storebæltsbroen. Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken er sket på den vestlige lavbro omkring 7.30.

Politiet opfordrer til, at bilister giver plads for ambulancer og ikke kører mod Nyborg ad Fynske Motorvej.

DSB melder, at otte personer er kommet lettere til skade. De kom til skade, da et lyntog måtte bremse hårdt op, oplyser DSB til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejdes der oven på ulykken lige nu på at oprette et krisecenter i Nyborg Idrætspark.

Togulykken på Storebæltsbroen. Privatfoto

Ramt af noget fra en godsvogn

Ekstra Bladet har fået oplysninger fra en tog-passager om, at DSB har oplyst, at en presenning har ramt toget, og det skulle være årsag til den hårde opbremsning, som fik toget til at forulykke.

'De sagde over højttaleren, at det var en presenning fra et godstog', skriver passageren i en sms til Ekstra Bladet.

En TV2-journalist, som også befinder sig i et tog, har fået samme orientering om bord på toget. DSB's pressevagt kan i skrivende stund ikke bekræfte forløbet over for Ekstra Bladet, men undersøger sagen.

Banedanmark oplyser til Ekstra Bladet, at dele af taget af en godsvogn med øl ifølge deres meldinger ramte toget, der derfor forulykkede.

I samme øjeblik igangsatte de alt beredskab, som er blevet sendt af sted fra både Sjælland og Jylland. Banedanmark oplyser, at Havarikommissionen også er aktiveret og vil foretage den endelige undersøgelse, som vil fastslå, hvad der var skyld i ulykken, som har kostet flere tilskadekomne.

Giv plads

Fyns Politi opfordrer alle bilister til at køre ind til siden og give plads til udrykningen.

'Hold nødsporet fri. Vores indsatsleder kan ikke komme frem til ulykken på Storebælt', skriver politiet på Twitter.

Øjenvidnet, Mads Kristiansen, fortæller til Ekstra Bladet at en redningshelikopter også cirkulerer omkring broen.

Hård opbremsning

Den 26-årige Tore Bentsen befinder sig i den bagerste vogn af toget, der lige nu holder stille på Storebæltsbroen.

- Vi kunne bare mærke en hård opbremsning, og så kunne vi høre, at det var som om, der var noget grus, der ramte op på siden af toget, fortæller Tore Bentsen om ulykken til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke fået så meget at vide, andet at der kommer nogle busser, som vi skal over i, siger han.

Tore Bentsen siger, at folk har det 'fint nok' i togets bagerste kupé.

En anden passager, Li Peng, som TV2 har talt, med er rystet efter ulykken. Hun hørte en usædvanlig lyd i kupéen, fortæller hun til TV2.

- Lyden fortsætter og bliver højere og pludselig smadrer tre vinduer. Jeg ved ikke, hvad der forårsagede det, men toget fortsatte med at køre. Det er svært for mig at vurdere i hvor lang tid, måske to minutter. Jeg var i chok, og jeg kravlede under mit sæde, siger Li Peng.

Arbejder på højtryk

Ekstra Bladet har været i kontakt med Fyns Politi, der oplyser, at de melder mere ud, så snart de kan. Politiet skriver på Twitter, at de på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om 'årsagen til ulykken eller om passagernes tilstand'.

På Twitter skriver politiet også, at der arbejdes på højtryk, og at passagerne på toget har 'højeste prioritet', og opfordrer til at sende en sms til sine pårørende, 'hvis man er ok'.

Opdateres ...