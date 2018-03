Tolv retsdage venter: De skal vidne i ubådssagen

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224@eb.dk (koster alm. takst)

200 mennesker er blevet afhørt, og omkring 37 personer skal afgive forklaring i løbet af de tolv retsdage, der er sat af til ubådssagen, hvor Peter Madsen er tiltalt for at have seksuelt mishandlet og dræbt Kim Wall efter forudgående planlægning og efterfølgende parteret hendes lig. Han nægter sig skyldig i de to første tiltaler, men erkender partering.

Blandt vidnerne vil både være tidligere raket-kammerater fra Copenhagen Suborbitals og Raket-Madsens Rumlaboratorium, Peter Madsens elskerinder, retsmedicinske og tekniske vidner samt øvrige vidner, der kan give et billede af Peter Madsens udtalelser og adfærd generelt og i tiden op til 10. august. Herunder både vidner, der føres af anklagemyndigheden og forsvaret.

Anklager Jakob Buch-Jepsen gennemgår formentlig tidsplanen og hvilke vidner, der skal føres, ved første retsdag på torsdag, men allerede nu er det muligt at sandsynliggøre nogle af de vidner, der bliver ført.

Elskerinde skal forklare

En af dem er Peter Madsens elskerinde gennem mange år, Deirdre King, der selv har fortalt, at hun er indkaldt til 26. marts klokken 14.45. Hun har tidligere fortalt, at hun har haft sex med Peter Madsen om bord på ubåden og har fortalt om hans seksuelle præferencer, som indebærer, at han godt kan lide kvinder i høje hæle og rød læbestift, rollespil og en lille maske i ny og næ. Men hun har ikke oplevet ham som sadistisk.

Deirdre King er et af vidnerne, når sagen mod Peter Madsen starter. Hun har haft en korrespondance med sin nu drabstiltalte elsker i fængslet, men har indtil videre droppet at besøge ham. Foto: Kenneth Meyer

Ligeledes er det sandsynligt, at den kunstner-kvinde, som i en artikel i magasinet Wired fortalte, at hun var tidligere elskerinde og ven med Peter Madsen, skal føres som vidne. Hun fortalte i artiklen, at hun havde enten set eller talt med Madsen hver dag i ugerne op til Kim Walls død, og at hun et par dage før bad Madsen om at motivere hende med en trussel, fordi hun havde svært ved at afslutte et videoprojekt.

Det startede, ifølge kvinden, med almindelig sexsnak, men kørte over i, at han havde en mordplan i ubåden, hvilke værktøjer, han ville bruge, og at han til sidst ville invitere en ven med på ubåden og skære hende op. Korrespondancen er givet til politiet.

Også en kvindelig australsk filminstruktør, der var i gang med at lave en dokumentar med Peter Madsen og hans raketprojekt og interviewede ham samme dag, som han sejlede ud med Kim Wall, skal, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, afgive forklaring, ligesom også hans agent og investor i Raketmadsens Rumlaboratorium, der blandt andet ejer en andel af ubåden Nautilus, som anklagemyndigheden vil have konfiskeret og destrueret.

Talte om dødsfascination

Et andet kvinde vidne har, ifølge anklageren ved den første fristforlængelse, forklaret, at Peter Madsen talte om dødsfascination. Det blev mere og mere ekstremt, men det var hendes overbevisning, at han ikke kunne finde på sådan noget som drab. Hun beskrev den nu drabstiltalte som en, der nogle gange holdt sig helt fra sex, andre gange var manisk omkring det og hele tiden skulle overgå det, han allerede havde prøvet. Død og sex var Peters helt store tema op til ulykken, har hun forklaret. Det vil derfor være oplagt, at hun bliver ført som vidne for at forklare om Peter Madsens præferencer og sindstilstand op til turen med Kim Wall.

Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix

Ved samme fristforlængelse kom det frem, at politiet har talt med en kvinde, der har dyrket sex med Peter Madsen om bord på ubåden, men ikke har haft kontakt med ham siden 2014. Hun har fortalt, at han var mest interesseret i almindelig sex, hvilket formentlig vil være noget, som forsvaret har interesse i at få med.

Også formanden for Copenhagen Suborbitals skal, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, afgive forklaring i sagen. Det er tidligere kommet frem, at han har forklaret, at Peter Madsen har talt med ham om, hvordan man bedst gemmer et lig til søs.

I fristforlængelsen benægtede Peter Madsen, at der havde været sådan en samtale, og at vidnet var fra den konkurrerende raketforening, som han havde en 'meget ond og forfærdelig skilsmisse' med, så han kunne have al mulig motivation for at dreje ting til hans skade.

Der er desuden, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, indkaldt to udenlandske ingeniørstuderende, der er tidligere praktikanter i henholdsvis Rumlaboratoriet og Copenhagen Suborbitals.

Raket-Madsens Rumlaboratoriums lejemål på Refshaleøen er nu ophørt, og andre er flyttet ind i hangaren, der tidligere dannede rammen om Peter Madsens højtflyvende drømme. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Obduktion central

Retsmedicinerens forklaring bliver central i sagen, og hans forklaring om obduktionen af Kim Wall vil formentlig være central og omfattende. Blandt andet er dødsårsagen stadig ukendt, men er muligvis halsoverskæring eller kvælning, fremgår det af anklageskriftet. Den formulering kommer tydeligvis fra den retsmedicinske erklæring og vil være noget, som retsmedicineren skal forklare om.

Ligeledes har Peter Madsen, da han ændrede sin forklaring om, at Kim Wall fik en luge i hovedet, efter hovedet blev fundet på havets bund uden frakturer, fortalt, at Kim Wall muligvis døde som følge af kulilteforgiftning nede i ubåden, mens han stod i tårnet.

Denne forklaring skal formentlig også foreholdes en ekspert i ubåde, som undersøgte ubåden som gerningssted, og som kan sig udtale sig om ubådens tekniske udformning, og om de faktiske forhold i ubåden understøtter den forklaring og lignende. Det var også ubådseksperter, som fastslog, at ubåden var sænket med vilje, hvilket Peter Madsen selv efterfølgende har erkendt, at han gjorde ved at åbne ubådens ventiler.

Derudover vil der efter al sandsynlighed også blive ført en computerekspert, der kan vidne om undersøgelsen af den computer, der blev beslaglagt på Raketmadsens Rumlaboratorium, der har ført til en harddisk med videoer med fetich, tortur og drab på kvinder.

– Det er vores opfattelse, at der er tale om videooptagelser af ægte drab på kvinder, som er foregået ved halshugning, hængning og afbrænding, sagde specialanklager Jakob Buch-Jepsen i en fristforlængelse, og det vil være relevant at føre et vidne, der kan forklare, hvordan de har undersøgt det.

Peter Madsen sagde selv, at 'den computer og de flytbare medier, som er fjernet fra Raket-Madsens Rumlaboratorium, ikke er min ejendom. Det er ikke nødvendigvis mit'. Han henviste til, at andre havde haft adgang til disse, blandt andet til en praktikant, som havde haft adgang til værkstedet.

– Jeg skulle måske tilføje, at der også er nogle af de mennesker, som har udtrykt interesse for de emner, sagde han i retten.

Planlægning vigtigt tema

En væsentlig del af bevis-temaet i sagen er, om Peter Madsen er skyldig i drab efter forudgående planlægning og forberedelse ved at have medbragt sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, stropper, strips og rør med om bord på ubåden.

Det er tidligere kommet frem, at politiet har talt med et vidne, der så Madsen gå i retning af værkstedet med en fukssvans med orange håndtag den pågældende dag, hvor ubåden sejlede ud, som han bar over sin skulder.

Han så, ifølge vidnet, hurtig og målrettet ud og virkede, som han ikke ønskede kontakt. Under den første fristforlængelse afviste Peter Madsen, at der var en sav om bord på ubåden, da de sejlede ud, men efter at der blev fundet en sav på bunden af Køge Bugt, har han erkendt, at det var den sav, der blev brugt til parteringen.

Det vil ligeledes være relevant for anklagemyndigheden at få fastlagt, hvilke genstande, der normalt er om bord på ubåden, for at få sandsynliggjort, om effekter som sav, strips og rør havde en normal plads på ubåden.

UC3 Nautilus er verdens største privatbyggende amatørubåd. Foto: deadlinepress.dk

Ligeledes vil det være relevant at have vidneforklaring på, hvem der håndterede den savmaskine på Raket-Madsens Rumlaboratorium, der formentlig er brugt til at skære de rør, der er fundet bundet rundt om Kim Walls afskårne lemmer. Peter Madsen har tidligere sagt, at han ikke håndterede savmaskinen, som bruges til at skære rør, men at det var en praktikantopgave.

Endeligt er det sandsynligt, at Kim Walls danske kæreste, der kan fortælle om optakten til, at interviewturen med ubåden blev bragt i stand, skal vidne. Han har tidligere forklaret, at han modtog sms'er fra hende undervejs og til sidst meldte hende savnet, da hun ikke kom hjem som aftalt.

