Tom Hagen om ægtepagt: Jeg gik i panik

Den norske milliardær Tom Hagen har under afhøring fortalt politiet, at han var bange for at miste huset ved en skilsmisse - derfor overførte han det til sit eget navn

Den omfattende efterforskning i drabssagen, der omhandler milliardær-ægteparret Anne-Elisabeth Hagen, som er formodet dræbt, og 70-årige Tom Hagen, som er mistænkt for at have spillet en rolle i drabet på sin kone, er nærmeste et stort spindelvæv af ledetråde.

Der er krypterede meddelelser på nettet fra hemmelige gidseltagere og pengeafpressere. Pengeafpressere, som måske i virkeligheden nok slet ikke findes.

Der er underskrevne seperationspapirer gemt ad vejen i hjemmet. Der er rygter om et turbulent ægteskab.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sin og ægtemanden Tom Hagens fælles bolig i oktober 2018. Siden har der ikke været livstegn fra hende. Politiet behandlede længe sagen som en kidnapningssag, men betragter det nu som en drabssag, hvor hendes mand er mistænkt for indblanden. Foto: Ritzau Scanpix

Og så er der en ægtepagt, som parret har indgået for mange år siden, og som - ifølge en norsk advokat - ville blive erklæret ugyldig i dag, fordi den er urimelig over for Anne-Elisabeth Hagen i tilfælde af skilsmisse.

I december 1993 underskrev både Tom og Anne-Elisabeth Hagen en tilføjelse til ægtepagten, der i sin helhed stammer fra 1987.

I tilføjelsen fra 1993 sikrer Tom Hagen sig, at deres hus på Sloraveien 4 bliver hans særeje og dermed hans ved skilsmisse.

Panik

Ifølge det norske medie VG har Tom Hagen under afhøring hos politiet forklaret, hvorfor han ville sikre sig huset:

Efter en ægteskabelig konflikt i 1990'erne panikkede Tom Hagen ifølge sin egen forklaring.

På det tidspunkt var huset en del af deres fælleseje, og derfor frygtede Tom Hagen, at han ville blive smidt ud.

Derfor blev løsningen, at han overførte huset til sit eget navn og særeje.

Her er boligen på Sloraveien i Løgenskog. Politiet har afspærret boligen, som de ransager i forbindelse med anholdelsen af Tom Hagen. Han er siden blevet løsladt. Foto: Ritzau Scanpix

'Fuld forståelse'

Det skulle han ifølge VG have sagt under en afhøring, hvor han også skulle have forholdt sig til sine kones reaktion på netop hus-overførslen. Han forklarede politiet, at hans kone havde 'fuld forståelse' for, at det var gjort.

Hagen supplerede ifølge VG's oplysninger også med at fortælle, at han - efter konflikten i 90'erne - indgik aftale med Anne-Elisabeth om, at hun kunne bo gratis i huset resten af sit liv. Han havde intet ønske om at smide sin kone ud.

Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, ønsker ikke at kommentere historien, skriver VG.

Tom Hagen er fortsat mistænkt for indblanden i det formodede drab på Anne-Elisbeth Hagen, der har været forsvundet siden oktober 2018. Milliardæren blev løsladt fra varetægtsfængsling ti dage efter sin anholdelse.

