Tom Hagen skal løslades

Der er gået ti dage siden anholdelsen og fængslingen af den norske milliardær Tom Hagen.

I første omgang blev han varetægtsfængslet i fire uger.

Nu har sagen dog taget en uventet drejning.

I første omgang meldte NRK, at milliardæren var blevet løsladt. Det forholder sig dog sådan, at han har vundet sin anke om varetægtsfængslingen. Nu skal den norske Højesteret behandle anken, og Tom Hagen forbliver fængslet indtil da, skriver norske NRK.

Tom Hagen har fra sagens start nægtet sig skyldig.

Det har hans forsvarsadvokat, Svein Holden, da også givet udtryk for i interviews siden anholdelsen.

Derfor ankede forsvarsadvokaten også beslutningen om, at den norske milliardær skulle være varetægtsfængslet i fire uger.

Begrundelsen for varetægtsfængslingen var ellers, at Tom Hagen ville have mulighed for at påvirke og ødelægge efterforskningen, hvis ikke han blev fængslet.